FIFA 2023 будет последней игрой в серии

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Несколько месяцев назад по сети гуляли слухи о возможном переименовании серии игр FIFA и расторжении соглашений между ЕА и FIFA. И буквально несколько дней назад эти слухи подтвердились. Руководство ЕА отказалось выплачивать повышенную с 600млн $ до 1 млрд $ лицензионных отчислений, в результате чего FIFA станет чуточку беднее. Но при этом ЕА сохранили за собой лицензии на всех игроков серии и все Лиги.

Возможное новое название новой серии игр, выходящей в 2023г - EA Sports FC. Как упомянули в издательстве - "Сотрудничество с ФИФА сковывало полет нашей творческой мысли и не давало нам развернутся в полную силу". Что в переводе на простой человеческий - теперь в игре будет монетизировано абсолютно все, любой клик, команда и пост.

Будем посмотреть в 2023г, если ЕА будет существовать к тому времени.

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FIFA умерла - да здравствует FIFA!