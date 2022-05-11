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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Electronic Arts закрывает франшизу FIFA
FIFA 2023 будет последней игрой в серии
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 Несколько месяцев назад по сети гуляли слухи о возможном переименовании серии  игр FIFA и расторжении соглашений между ЕА и FIFA. И буквально несколько дней назад эти слухи подтвердились. Руководство ЕА отказалось выплачивать повышенную с 600млн $ до 1 млрд $ лицензионных отчислений, в результате чего FIFA станет чуточку беднее. Но при этом ЕА сохранили за собой лицензии на всех игроков серии и все Лиги.

  Возможное новое название новой серии игр, выходящей в 2023г - EA Sports FC. Как упомянули в издательстве - "Сотрудничество с ФИФА сковывало полет нашей творческой мысли и не давало нам развернутся в полную силу". Что в переводе на простой человеческий - теперь в игре будет монетизировано абсолютно все, любой клик, команда и пост.

 Будем посмотреть в 2023г, если ЕА будет существовать к тому времени.

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FIFA умерла - да здравствует FIFA!

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#fifa #ea sports #electonic arts
1
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[Zero]
08:44
Заголовок вводит в заблуждение. Переименовывает, а не закрывает - лицензии на клубы, футболистов и т.д. останутся.
Electronic Arts закрывает франшизу FIFA
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