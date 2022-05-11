реклама
Несколько месяцев назад по сети гуляли слухи о возможном переименовании серии игр FIFA и расторжении соглашений между ЕА и FIFA. И буквально несколько дней назад эти слухи подтвердились. Руководство ЕА отказалось выплачивать повышенную с 600млн $ до 1 млрд $ лицензионных отчислений, в результате чего FIFA станет чуточку беднее. Но при этом ЕА сохранили за собой лицензии на всех игроков серии и все Лиги.
Возможное новое название новой серии игр, выходящей в 2023г - EA Sports FC. Как упомянули в издательстве - "Сотрудничество с ФИФА сковывало полет нашей творческой мысли и не давало нам развернутся в полную силу". Что в переводе на простой человеческий - теперь в игре будет монетизировано абсолютно все, любой клик, команда и пост.
Будем посмотреть в 2023г, если ЕА будет существовать к тому времени.
FIFA умерла - да здравствует FIFA!