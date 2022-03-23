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Согласно информации, полученной от издания Bloomberg, компания Google начала вывоз работников московского офиса за рубеж, точнее тех из них, кто на это дал свое согласие. Это связано с тем, что компания опасается бана, в первую очередь сервиса YouTube, за цензуру и бан государственных каналов Российской Федерации, а также за отказ в удалении запрещенного в России контента.
"С момента начала своего вторжения в Украину президент России Владимир Путин подвергает цензуре независимую прессу в стране, пытаясь контролировать информацию о войне, наказывая граждан, которые идут вразрез с рассказом правительства о вторжении." - говорится в статье Блумберг. Но на самом деле В.В.Путин всего лишь ввел реальную ответственность за распространение фейковой информации - то, чего не смог сделать президент Трамп в США во время своего правления.
" В понедельник Россия запретила Facebook и Instagram, сервисы компании Meta Platforms Inc., и назвала их “экстремистскими” организациями, что фактически криминализирует их. Страна также снизила производительность приложения Twitter Inc." - также говорится в статье. Т.е. призывать к убийству военных, президента и населения определенной страны - это "добродетель", которую нужно приветствовать во всем остальном мире, но за попытки оной в США вас легко упекут на 10 пожизненных или просто пристрелят. Так, из человеколюбия.
На самом деле Гугл и признанная экстремистским ресурсом Мета (в девичестве Facebook - Мордокнига), которые в США контролируют 70% рынка рекламы и информации, больше всего боятся потерять этот контроль. И не важно где они находятся, но американским ресурсам уже не получится придерживаться философии - "Существуют два мнения - правильное (мое) и ложное".
А платить оборотные штрафы и нести реальную ответственность американцы не любят.
Однако, здравствуйте. Мы будем продолжать следить за развитием событий.