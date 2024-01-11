Давайте с вами повангуем, ЧТО именно может стать причиной бурного роста цен как на комплектующие для ПК, так и на видеоигры.

Многие из вас отмечали, КАК сильно подросли цены на компьютерное железо и на большинство видеоигр. И вот недавно на одном интернет-канале мне попалось небольшое видео

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авторы которого сравнили покупательную способность героя из "Один дома" за 1990 - 2023 - 2024 года.

для тех, кто не любит видео я сделал вот эту небольшую табличку. Как видите, за прошедшие 33 года инфляция увеличила внутренние цены в США...в 2.3 раза. А в промежуток 2023-24гг цены выросли еще в 1.8 раза. И если внимательно посмотреть на нее, то теперь становится абсолютно понятно ПОЧЕМУ цены на материнские платы AMD выросли в 3-5 раз - если говорить о сравнении В650 и Х470.

ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ В США. Но для полного понимания к ней стоит добавить и производственную инфляцию - в 35%.

И вот тогда-то кусочки паззла с "ГИГАНТСКИМ ПОДОРОЖАНИЕМ ВИДЕОКАРТ" становятся на свои места. Это не видеокарты так подорожали - это доллар так обесценился за прошедшие годы. Да, это всего лишь навсего последствия "грамотной монетарной политики" Федерального Резерва США - вот кому стоит сказать БОЛЬШОЕ "Спасибо" за такой "Подарок".

И если раньше Топовая видеокарта, жир из жира стоила 790-990$, то сейчас топ-видеокарта даже в среднем исполнении это минимум1600-1900$. Средняя цена РТХ4090 в США начинается от 2200$, при рекомендованной цене в 1600$ - и вот вам 38% инфляции.

Сколько стоили видеоигры в 90-е? 40-60$, не так ли ? А теперь, с учетом инфляции и чтобы сохранить заработок на уровне 90-х разработчикам и издателям придется поднять ценник до 90-120$ - и это за обычное издание. Региональные цены ?! Ха-ха! Забудьте, как страшный сон. Ждете GTA VI по 60-90$? Лучше ориентируйтесь на 120-160$ - особенно с учетом текущих реалий.

Что может еще сильнее раскачать молот инфляции, как вы думаете ?

Если агент неизвестной расы, известный как "Сонный Джо" подпишет закон об изъятии государственных активов Российской Федерации, то инфляция доллара и цены не просто "пробьют дно", они уйдут в открытый космос. А следовательно о низких ценах придется забыть очень надолго - для большинства пределом мечтаний будет не то, что РТХ4060, но даже и сборка на китай-Зеоне с рефаб РХ588.

Будем надеяться, что наш агент оправдает наши ожидания.

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Это был небольшой пример того, как политика и экономика могут оказывать серьезнейшее влияние на производство и торговлю. Запасайтесь орешками и Зионами - нас по-ходу ожидает пришествие новой Веймарской республики.