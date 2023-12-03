Сегодня в период с 13:55-14:20 по МСК произошла стыковка грузового корабля "Прогресс" и МКС. Процесс стыковки транслировался в прямом эфире на канале "Роскосмоса"

Сегодня, 3 декабря 2023г в 13:55 по московскому времени началась стыковка грузового корабля "Прогресс МС-25", стартовавшего с грузом для Международной Космической Станции 1 декабря 2023г в 12;25 по МСК с космодрома Байконур. Грузовой корабль доставит на Космическую станцию 2500 кг груза (515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, 1 553 кг ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, одежду, продукты для экипажа).

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Трансляция стыковки грузового корабля "Прогресс МС-25" к модулю "Поиск" российского сегмента Международной Космической Станции в прямом эфире проводилась с 13:55 по 14:18 московского времени на следующих платформах : YouTube, RuTube, Telegram, VK, OK.