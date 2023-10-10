Об этом сообщила сама Activision Blizzard.

Как вы уже наверное знаете, мои дорогушечки, компания Пурга (Blizzard) начиная с июля стала выпускать свои игры в Steam. Первой жертвой на растерзание стал недоделанный шутер Overwatch 2, второй будет Diablo 4 (игра недоступна для унтерменьшей из России и Беларусии по решению кампании-разработчика). Но никто не задавался вопросом - "А зачем Активижн-Близзард стала заводить свои игры в Стим к Лорду Габену? " И вот сейчас мы узнаем эту самую причину :

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Потрясающе видеть, как нарастает предвкушение от скорого выхода Call of Duty: Modern Warfare III. Поскольку мы продолжаем работать над одобрением сделки Microsoft регулирующими органами, мы получаем несколько вопросов о том, будут ли наши предстоящие и недавно выпущенные игры доступны через Game Pass. Пока у нас нет планов добавлять Modern Warfare III или Diablo IV в Game Pass в этом году, как только сделка будет закрыта, мы планируем начать работать с Xbox, чтобы донести наши игры до большего числа игроков по всему миру. И мы ожидаем, что начнем добавлять игры в Game Pass где-то в течение следующего года.

Хотя еще в момент запуска Diablo IV компания Пурга заявляла, что их игры никогда не появятся в GamePass... Но в итоге они все таки там выйдут - в 2024г.

"Никогда не говори никогда"

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Надеюсь у тех, кто купил данные игры за фулл-прайс и стал бета-тестером за 70-100$ эта новость не вызовет приступ изжоги.