Военком Полтавской области озвучил потери ВСУ за прошедший год.

По сообщению интернет-издания "Полтавщина" вчера военком Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной впервые обнародовал потери ВСУ за прошедший год (с августа 2022г по текущий момент).

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За прошедший год уровень потерь ВСУ составил...мизерные 90%. И это при том, что военкоматы набирают не более 10-13% от необходимого числа "призывников". Много это или мало ? Давайте попробуем подсчитать :

- на момент начала СВО в феврале 2022г численность ВСУ была 360тыс человек, но уже к осени их потери составили около 100-130тыс.человек.

- осенью 2022г численность ВСУ увеличили до 650-750 тыс. человек, т.е. "на войну" было "призвано" около 500 000 человек.

А теперь зная от военкома уровень потерь - 90%, то выходит совсем безрадостная картина. Потери ВСУ за прошедший год составили без малого 450 000 человек. А всего в сумме - больше полумиллиона за все время проведения спецоперации. И это без учета дезертирства (никто не хочет умирать за интересы американских толстосумов) - ибо в этом случае картина становится просто пугающей.

Говоря простыми словами - ВСУ больше не существует. А раз больше нет армии, то нет и "страны", которую эта "армия" защищала. У 12 миллионной "Украины" нет ресурсов, чтобы продолжать этот конфликт.

По подсчетам СМИ Франции, Великобритании и США в среднем потери ВСУ также составляют не менее 450 000 человек.