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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Анонсирована дата закрытой беты Path of Exile 2
Вчера на трансляции Эксилькона было озвучено очень много интересного.

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   Вчера 28.07.2023 разработчики из Grinding Gear Games продемонстрировали не только получасовое демо геймплея, но также анонсировали дату выхода закрытого бета-тестирования Path of Exile 2.

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https://www.twitch.tv/videos/1884146579

(трансляция с ЭксильКона в видео белорусов начинается с 3:00:00). Да, вот так вот нас немного обломали с выходом одного из самых ожидаемых проектов (правда не в первый раз). Посмотрев трансляции вы можете сравнить как уровень детализации, так и уровень экшена в Дьябло 4 и Путь Изгнанника 2. Хотя даже на этом демо видно, что проработка мира и анимации и PoE 2 значительно лучше, нежели у "продукта" от Близзард. Также на трансляции рассказали о новой Лиге, которая выйдет 18.08.2023г.

  В целом данный проект выглядит весьма многообещающе, только если разработчики не будут тянуть кота за куриную гордость и действительно выпустят его в следующем году.

  Ну а пока что тем, кому надоела Дьябло 4 стоит попробовать свои силы в Ремнант 2  и Рэтчет и Кланк : Сквозь миры - это действительно стоящие проекты (особенно последний).

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#diablo 4 #path of exile 2 #arpg #exilecon 2023 #ggg
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Johan_888
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Китя.
16:05
Так это здорово параллельные ядра. если это было так как говоришь просто. можно было из 7950х 16 ядерник сделать 8 ядерник и работал на 10GHz в одно потоке порвал бы 13900кs как тузик грелку.
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Серж Диезз
16:05
клоун тебе и сравнивают производительность на ватт
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
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это ты не о чем, по факту 13900К исполняет операция/ядро, а бульдозер операция/2"ядра". Поэтому суд и нагнул АМД, это чисто одно ядро и обман потребителей без всяких "но"
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cantik
15:59
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Серж Диезз
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