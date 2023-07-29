Вчера на трансляции Эксилькона было озвучено очень много интересного.

Вчера 28.07.2023 разработчики из Grinding Gear Games продемонстрировали не только получасовое демо геймплея, но также анонсировали дату выхода закрытого бета-тестирования Path of Exile 2.

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https://www.twitch.tv/videos/1884146579

(трансляция с ЭксильКона в видео белорусов начинается с 3:00:00). Да, вот так вот нас немного обломали с выходом одного из самых ожидаемых проектов (правда не в первый раз). Посмотрев трансляции вы можете сравнить как уровень детализации, так и уровень экшена в Дьябло 4 и Путь Изгнанника 2. Хотя даже на этом демо видно, что проработка мира и анимации и PoE 2 значительно лучше, нежели у "продукта" от Близзард. Также на трансляции рассказали о новой Лиге, которая выйдет 18.08.2023г.

В целом данный проект выглядит весьма многообещающе, только если разработчики не будут тянуть кота за куриную гордость и действительно выпустят его в следующем году.

Ну а пока что тем, кому надоела Дьябло 4 стоит попробовать свои силы в Ремнант 2 и Рэтчет и Кланк : Сквозь миры - это действительно стоящие проекты (особенно последний).