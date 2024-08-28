Решение оставить астронавтов на МКС было принято в интересах их безопасности.

Астронавты НАСА Буч Уилмор и Суни Уильямс, находящиеся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), останутся на орбите до февраля из-за технических проблем с космическим кораблем CST-100 Starliner компании Boeing. Первоначально планировалась восьмидневная миссия, но после обнаружения утечки гелия и неисправностей двигателей на Starliner, которые в настоящее время расследуются НАСА и Boeing, срок пребывания был продлен. Решение оставить астронавтов на МКС было принято в интересах их безопасности.

И Уилмор, и Уильямс имеют большой опыт космических полетов. Для Уилмора это уже третий полет на МКС, до этого он провел в космосе 178 дней в течение двух миссий, последняя из которых завершилась в марте 2015 года. Прежде чем стать астронавтом, Уилмор служил в ВМС, участвовал в таких операциях, как «Буря в пустыне», «Щит пустыни» и «Южный дозор», совершил множество полетов над Ираком. Во время работы на МКС жена Уилмора, Дианна, и их дочери, Дэрин и Логан, живут в Техасе. Дианна отметила, что семья научилась справляться с непредсказуемостью профессии Уилмора, сказав в интервью телеканалу WVLT-TV: «Вы просто должны смириться с этим и ожидать неожиданностей».

Семья Уилморов поддерживает связь с Бутчем через FaceTime, а частые звонки позволяют им поддерживать контакт. Дэрин выразила свое восхищение видами, которыми ее отец делится из космоса, особенно закатами. Несмотря на трудности, связанные с пропуском семейных мероприятий и неопределенностью, присущей его профессии, семья Уилморов приспособилась к этим обстоятельствам. Дианна подчеркнула, что в решении этих проблем им помогает вера: «Он просто считает, что Господь все контролирует, а раз Господь контролирует, значит, он доволен тем, что есть».