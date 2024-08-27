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Filcenberg
Производительность AMD Ryzen 7 7700X и 9700X в играх выросла на 10% благодаря Windows 11 24H2
HardwareUnboxed и KitGuru протестировали обновление 24H2 для Windows 11которое, как сообщается, повышает производительность для нескольких архитектур процессоров.

Недавно компания AMD устранила расхождения между официальными бенчмарками и данными, представленными авторами обзоров. Процессоры серии AMD Ryzen 9000 могут воспользоваться повышенными приоритетами с помощью специальных скрытых учетных записей администратора. Эти оптимизации для предсказания ветвей будут включены в предстоящий патч Windows 24H2, который в настоящее время доступен в рамках программы Insider Preview, но еще не был официально выпущен для общественности. Эти изменения в предсказании ветвей отсутствуют в официальной версии Windows 11, которую использовали рецензенты.

Специалисты HardwareUnboxed, которые первыми обнаружили эти несоответствия, протестировали новое обновление Windows, используя для сравнения Ryzen 9 9700X (Zen 5) и Ryzen 7 7700X (Zen 4). Они также включили в свои тесты Intel Core i5-14600K, отметив значительный прирост производительности.

В релизе 24H2 показан средний прирост производительности на 10 % в 40 играх при разрешении 1080p для 7700X, что выше, чем прирост от Zen 5 до Zen 4 в обзорах. Для Ryzen 9 9700X средний прирост производительности составляет 11 %. После обновления 23H2 разница в производительности между 9700X и 7700X составляла 1 % в пользу Zen 5 SKU, а после обновления 24H2 она увеличилась до 2 %. Это все еще ниже 5-8%-го улучшения, упомянутого AMD.

Для Intel Core i5-14600K прирост изначально был менее заметен, но такие игры, как Gears 5, которые показали наибольший прирост для Zen, также продемонстрировали улучшение для Intel. Рекомендуется обновить систему и для Intel, хотя для этого требуется дополнительное тестирование.

Лео Уолдок из KitGuru задался вопросом, почему обновление Windows было отложено, а не выпущено сразу с запуском Granite Ridge. Он предположил, что Microsoft, возможно, ждет, пока Intel выпустит грядущий Arrow Lake-S, который также выиграет от обновления. AMD обязала все ноутбуки, поставляемые с Strix Point (с Zen 5), включать это обновление Windows. Однако AMD недостаточно подробно объяснила эти детали рецензентам, и даже после выпуска обновления архитектурный апгрейд может не соответствовать первоначальным обещаниям AMD.

#amd #amd ryzen #windows 11 24h2 #amd ryzen 7 7700x
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Видеокарта AMD Radeon RX 8000 протестирована в Geekbench
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