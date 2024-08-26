Новый iPhone 16 будет представлен со встроенным ИИ

Компания Apple официально объявила дату своего предстоящего крупного мероприятия, в ходе которого, как ожидается, будет представлен iPhone 16. Мероприятие запланировано на понедельник, 9 сентября, в 10:00 утра по тихоокеанскому времени, и пройдет в театре Стива Джобса в Apple Park. Оно также будет транслироваться онлайн. Слоган мероприятия - «It's Glowtime».

Конкретное значение слова «время сияния» остается неясным, но ожидается, что встроенный искусственный интеллект станет важной особенностью нового iPhone.

В июне, во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков, Apple представила несколько функций генеративного искусственного интеллекта для iPhone. Среди этих функций, созданных на базе «Apple Intelligence», - персонализированные Genmoji (сгенерированные искусственным интеллектом эмодзи) и усовершенствованная Siri, способная отвечать на вопросы о расписании, электронной почте и информации о рейсах.

Хотя пользователи iPhone 15 Pro Max могут получить доступ к некоторым из этих функций ИИ, iPhone 16, как ожидается, станет первым устройством, полностью разработанным с учетом интеграции ИИ.

Кроме того, в ходе конференции Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, создателем ChatGPT.

Искусственный интеллект уже несколько лет является частью функций iPhone, включая Live Text и улучшенную функцию автокоррекции. Ожидается, что усовершенствованный генеративный ИИ будет опираться на эти функции, фокусируясь на улучшении взаимодействия и персонализации, что может сделать новый iPhone первым, специально разработанным с такими расширенными возможностями.