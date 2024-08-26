Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Apple представит первый iPhone с генеративным ИИ на своем мероприятии 9 сентября
Новый iPhone 16 будет представлен со встроенным ИИ

Компания Apple официально объявила дату своего предстоящего крупного мероприятия, в ходе которого, как ожидается, будет представлен iPhone 16. Мероприятие запланировано на понедельник, 9 сентября, в 10:00 утра по тихоокеанскому времени, и пройдет в театре Стива Джобса в Apple Park. Оно также будет транслироваться онлайн. Слоган мероприятия - «It's Glowtime».

Конкретное значение слова «время сияния» остается неясным, но ожидается, что встроенный искусственный интеллект станет важной особенностью нового iPhone.

В июне, во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков, Apple представила несколько функций генеративного искусственного интеллекта для iPhone. Среди этих функций, созданных на базе «Apple Intelligence», - персонализированные Genmoji (сгенерированные искусственным интеллектом эмодзи) и усовершенствованная Siri, способная отвечать на вопросы о расписании, электронной почте и информации о рейсах.

Хотя пользователи iPhone 15 Pro Max могут получить доступ к некоторым из этих функций ИИ, iPhone 16, как ожидается, станет первым устройством, полностью разработанным с учетом интеграции ИИ.

Кроме того, в ходе конференции Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, создателем ChatGPT.

Искусственный интеллект уже несколько лет является частью функций iPhone, включая Live Text и улучшенную функцию автокоррекции. Ожидается, что усовершенствованный генеративный ИИ будет опираться на эти функции, фокусируясь на улучшении взаимодействия и персонализации, что может сделать новый iPhone первым, специально разработанным с такими расширенными возможностями.

#apple #iphone #9 сентября #генеративным ии
+
Написать комментарий (0)
Компания Apple анонсировала презентацию iPhone 16 9 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
1
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
7
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
5
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Tesla удалила с сайта запись в блоге, которая говорит о наличии у всех машин марки оборудования для автопилота
+
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
6
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Мобильная графика Radeon 890M потянула все современные игры в 1080p 60 fps
2
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
+
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
Первый мини ПК с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровых бенчмарках
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Роскомнадзор снова блокирует доступ к Steam Community
1
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
4
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Indiana Jones and the Ancient Circle поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3.5 и трассировку лучей
+

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
33
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
33
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
4
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
8
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:23
У современных процессоров дело не в мощности, а высоких температурах ядер. Причём даже у младших порцов. Так что, если хотите чтобы процессор дожил до своего морального устаревания, то ставьте необслу...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Welsper
23:23
7700-й залман никакущий был, даже по сравнению с представленным тут SonicTower. Как раз такую замену делал на пне 4 3ГГц (Prescott из самой дурной по теплопакету ревизии), под залманом этот "чудо-проц...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Dark_Cloud
23:16
У собаки Павлова хотя бы инстинкт самосохранения есть, в отличие от
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
Гнар Йордл
23:16
А эта карточка будет издавать звуки "ТРЄБА!"? Если нет - мусор
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
Dark_Cloud
23:10
Ты дурачок? написано же для тупорылых - "это первый транш" Лучше потратить деньги на переселение и строительство нового жилья - чтобы его тут же опять расхерачили? или все же потратить на ликвидацию и...
Российские подразделения вошли в населённый пункт Гродовка еще с южного направления
Mallory
23:07
Так это у нормального человека, а не у Чимбала. У нормального человека установка игр, за исключением тех что сломаны например античитом на уровне ядра, из стима в 99,99% случаев на линуксе происходит ...
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
Егор Печенька
23:02
Как хорошо, что я остался на windows 7
Microsoft признаёт проблему с двойной загрузкой и рекомендует не перезагружать ПК после обновления
Гнар Йордл
23:00
АМ5 всё такой же кал, потому что их проектируют не инженеры, а маркетолухи, кроме 7500F вообще ничего брать не стоит, лол. А вот АМ4 (особенно Зен 3) были хороши, тут спорить бессмысленно
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
Dark_Cloud
22:59
Что же Ленинград не вспомнили официальные и исторические названия - все же разные понятия народ все равно будет называть в общеупотребимой речи так, как ему удобно хотя и наличие почти одинаковых назв...
Правительство РФ поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
denacifikator
22:58
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем