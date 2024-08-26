Газета утверждает, что кибератаки были осуществлены "группами хакеров, поддерживающих Дурова"

Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, был задержан в парижском аэропорту за то, что якобы способствовал преступной деятельности через свое приложение для обмена сообщениями, сообщили в субботу французские СМИ.

Франция выдала ордер на арест Дурова по обвинению в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, ссылаясь на недостаточную модерацию в Telegram и его отказ сотрудничать с правоохранительными органами, как сообщили TF1, LCI и BFMTV.

39-летний миллиардер был задержан на взлетной полосе аэропорта Париж-Ле-Бурже после того, как его частный самолет прилетел из Азербайджана, сообщает TF1.

Ряд государственных сайтов Франции подверглись хакерским кибератакам 25 августа после задержания во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова., Le Parisien .

Среди целей атаки газета назвала правительственный веб-сайт, где доступны действующие законы и нормативные акты, веб-сайт Национального агентства по безопасности лекарств и товаров для здоровья (ANSM) и ряд других веб-сайтов. По данным издания, сайты были недоступны в воскресенье из-за DDoS-атак.

По словам источника, Дуров допускал многочисленные правонарушения и преступления на своей платформе, не принимая мер по их пресечению и не сотрудничая с правоохранительными органами.

Сообщается, что ордер на арест действителен только во Франции.

Дуров знал, что он «персона под наблюдением» во Франции, редко ездил в Европу и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением служб безопасности, сообщил TF1 источник, близкий к расследованию.

Источник добавил, что пребывание Дурова во Франции могло быть ошибкой, возможно, из-за остановки в пути, и в настоящее время он находится под стражей.