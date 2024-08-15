Белорусский лидер подчеркнул, что "красные кнопки" уже готовы

Лукашенко сообщил, что ядерное тактическое оружие, размещенное в Белоруссии, не будет применяться, если границу Союзного государства России и Белоруссии не пересечет противник. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», сообщает агентство БелТА.

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Президент подчеркнул, что при размещении тактического ядерного оружия в Беларуси он информировал иностранных оппонентов о том, что это оружие останется неиспользованным, если не будет нарушена государственная граница, которая также является границей Союзного государства.

Говоря о возможности применения этого оружия, Лукашенко указал, что «красные кнопки» вокруг Беларуси и России уже активированы, за исключением самой критической. Он отметил, что не считает целесообразным обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в моральных аспектах.

Лукашенко также обратил внимание на существующие соглашения, которые предусматривают военную поддержку России в случае агрессии против Беларуси. Он заявил, что в соответствии с этими соглашениями Беларусь направит специальные подразделения, которые примут на себя первоначальный удар, а Россия окажет поддержку в качестве резервных сил. Он подчеркнул, что этот конфликт будет совместным делом Беларуси и России.

25 марта 2023 года российский президент объявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси по просьбе Минска, подобно тому, как Соединенные Штаты размещают ядерное оружие на территории своих союзников. Москва предоставила Беларуси ракетный комплекс «Искандер», способный запускать оружие с ядерными боеголовками, и оказала помощь в переоснащении белорусской авиации для несения ядерных боеприпасов. Белорусские ракетчики и летчики прошли подготовку в России. В июне 2023 года президент Путин объявил о поставке в Беларусь первых российских ядерных зарядов, а остальные поставки должны быть завершены к концу года. К концу апреля 2024 года президент Лукашенко подтвердил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеголовок.

В обновленной военной доктрине Беларуси, принятой Всебелорусским народным собранием в апреле, подчеркивается важность союзнической поддержки, особенно со стороны России, в предотвращении военных угроз. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси рассматривается как важный элемент сдерживания потенциальных противников.