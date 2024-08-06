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Filcenberg
Девять сотрудников БАПОР могли быть причастны к атакам ХАМАС на Израиль 7 октября
Все девять сотрудников, подозреваемых в причастности, были мужчинами, однако подробности их действий не разглашаются.

В понедельник ООН объявила, что девять сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и будут уволены.

© Photo: Последствия массового проникновения бойцов ХАМАС из сектора Газа в район Сдерот на юге Израиля 7 октября 2023 года.

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Заместитель пресс-секретаря Фархан Хак заявил, что доказательств достаточно, чтобы сделать вывод о том, что эти девять человек могли участвовать в атаках. Это заключение было сделано после расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН (УСВН) в отношении предполагаемой причастности 19 сотрудников БАПОР.

Хак пояснил, что УСВН сделало выводы по каждому из 19 сотрудников. В одном случае обвинения не были подтверждены никакими доказательствами, а в девяти других случаях доказательств было недостаточно для подтверждения причастности. Все девять человек, которые были определены как потенциально причастные, были мужчинами, хотя конкретные детали их действий не были раскрыты. Хак подчеркнул, что любое участие в нападениях является значительным предательством миссии БАПОР.

Расследование было начато после того, как Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в атаках 7 октября, которые привели к конфликту в Газе. В марте Израиль также утверждал, что более 450 сотрудников БАПОР были военными оперативниками в террористических группах Газы. В БАПОР работают 32 000 человек, в том числе 13 000 в Газе.

В марте БАПОР сообщило, что некоторые сотрудники, освобожденные из израильского заключения, утверждают, что израильские власти оказывали на них давление, чтобы они ложно признались в связях с ХАМАС и причастности к атакам 7 октября.

#израиль #хамас #бапор #7 октября
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