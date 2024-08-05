Израиль готовит подземный командно-контрольный бункер для Нетаньяху в Иерусалиме

Израильские официальные лица рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану.

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После встречи в воскресенье премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высшими должностными лицами министерства обороны, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Моссада и агентства внутренней безопасности Израиля Шин Бет, местные СМИ сообщили о подготовке на случай атаки со стороны Ирана или его союзников.

Опасения по поводу безопасности в Израиле усилились после того, как на прошлой неделе погибли военный глава "Хезболлы" Фуад Шукр в Бейруте и лидер ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране.

Хотя Израиль не взял на себя вину за смерть Хании, Иран и ХАМАС обвинили в этом Иерусалим и поклялись отомстить.

В израильских докладах говорится, что для нанесения упреждающего удара необходимо иметь "неопровержимые" доказательства того, что Иран планирует нападение. Дополнительная встреча в понедельник между высшими должностными лицами оборонного ведомства показала, что Иерусалим находится в состоянии повышенной готовности.

Министр обороны Йоав Галлант посетил командный центр ВВС Израиля (IAF), где встретился с генералом Томером Баром и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы проанализировать готовность ПВО Израиля и потенциальные наступательные возможности, как подтвердили Fox News Digital в Министерстве обороны Израиля.

"Наши враги тщательно продумывают каждый свой шаг из-за тех возможностей, которые вы продемонстрировали за последний год. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему - в том числе к быстрому переходу в наступление", - сказал Галлант.