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Filcenberg
Кремль утверждает, что Красиков, освобожденный Германией, является оперативником ФСБ
СМИ ранее связывали Красикова с ФСБ, но это было первое официальное подтверждение со стороны Москвы.

В пятницу Кремль подтвердил, что Вадим Красиков, освобожденный Германией в четверг в рамках сделки по обмену пленными с Западом, является оперативником российской службы безопасности ФСБ.

Москва также сообщила, что дети пары разведчиков, освобожденных Словенией под прикрытием, не знали о своем российском гражданстве до тех пор, пока не сели в самолет, возвращающийся в Москву.

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"Красиков - сотрудник ФСБ", - заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что он служил в элитном подразделении "Альфа". Песков добавил, что Красиков работал с людьми из службы безопасности президента.

Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии за убийство в 2019 году командира чеченских повстанцев в берлинском парке, которое немецкие судьи приписали российскому государству. Расследование Bellingcat ранее уже связывало Красикова с ФСБ, но это было первое публичное подтверждение со стороны Москвы.

В четверг президент Путин похвалил возвращение российских заключенных, некоторые из которых, по его словам, имели "прямую связь" с военными, заявив: "Родина никогда не забывала о вас".

Песков также подтвердил, что российская пара, освобожденная из Словении, была шпионами. Артем Дульцев и Анна Дульцева, а также двое их детей выдавали себя за аргентинскую пару, владеющую IT-бизнесом и художественной галереей в Любляне. Дети узнали о своей причастности к России только во время перелета из Анкары и не говорят по-русски. Путин поприветствовал детей "buenas noches" (по-испански "добрый вечер") по прибытии в Москву.

#москва #фсб #кремль #красиков #обмен пленными
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