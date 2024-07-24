Компания Leidos Holdings, крупный подрядчик правительства США, столкнулась с взломом своих систем и утечкой внутренних документов.

Хакеры взломали системы компании Leidos Holdings, крупного подрядчика правительства США, и выложили в сеть внутренние документы, сообщает Bloomberg News. Предполагается, что утечка связана с ранее раскрытым взломом системы Diligent Corp, используемой Leidos.

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Компания Leidos, расположенная в штате Вирджиния, недавно узнала о взломе и в настоящее время проводит расследование, как сообщают анонимные источники. Компания использовала систему Diligent для хранения информации, полученной в ходе внутренних расследований, как указано в заявлении, поданном в июне 2023 года в Массачусетсе.

Компания заявила, что инцидент не затронул ее сеть или какие-либо конфиденциальные данные клиентов.

Leidos обслуживает известных клиентов, включая Министерство обороны США (DOD), Министерство внутренней безопасности (DHS), NASA, другие американские и зарубежные агентства, а также коммерческие предприятия. Утечка вызвала серьезную обеспокоенность в связи с конфиденциальным характером информации.

Авторы доклада ознакомились с некоторыми файлами, опубликованными на форуме по борьбе с киберпреступностью, но не смогли проверить их подлинность, поскольку детали были отредактированы.

Представитель компании Diligent сообщил, что утечка, по-видимому, произошла в результате взлома в 2022 году, затронувшего дочернюю компанию Steele Compliance Solutions, приобретенную в 2021 году. Представитель отметил, что на тот момент взломанный продукт использовали менее 15 клиентов, включая Leidos. Пострадавшие клиенты, включая Leidos, были оперативно уведомлены в ноябре 2022 года, и были приняты немедленные меры по устранению последствий инцидента.