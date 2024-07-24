Объявленное в Пекине соглашение может начать новую стадию отношений.

Палестинские группировки, включая ХАМАС и ФАТХ, подписали в Китае декларацию о формировании правительства единства для управления Западным берегом и сектором Газа после окончания войны между Израилем и ХАМАС.

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Соглашение, объявленное во вторник в Пекине с участием 12 мелких палестинских партий, призвано положить начало примирению двух основных палестинских политических образований, которые исторически враждовали по поводу управления палестинскими территориями.

Израиль отверг любую инициативу, которая позволила бы ХАМАС или Палестинской автономии, в которой доминирует ФАТХ, управлять Газой. Соглашение устанавливает лишь общие рамки сотрудничества между ФАТХ и ХАМАС.

Светская партия ФАТХ и суннитская исламистская партия ХАМАС находятся в состоянии конфликта с конца 1980-х годов. Напряженность достигла пика после второй интифады, которая закончилась в 2005 году. В 2006 году ХАМАС одержал убедительную победу на выборах в палестинское законодательное собрание, а в 2007 году взял под контроль сектор Газа в результате насильственного захвата, в ходе которого члены ФАТХ были арестованы, а некоторые убиты.

С тех пор ХАМАС управляет Газой, хотя недавняя военная кампания Израиля заставила его уйти в подполье. Палестинская администрация, в которой доминирует ФАТХ, контролирует часть подконтрольного Израилю Западного берега и подвергается критике за подавление инакомыслия и сотрудничество с израильскими силами безопасности.

Ранее ХАМАС и ФАТХ подписали соглашения о примирении в Каире в 2011 году и в Алжире в 2022 году, но эти договоренности так и не были реализованы.