Соглашение будет способствовать расширению военного сотрудничества и обеспечит возможность ввоза техники и войск для боевой подготовки и ликвидации последствий стихийных бедствий

Филиппины признали значительный прогресс в оборонных отношениях с Японией после подписания в понедельник знакового военного пакта, позволяющего размещать войска на территории друг друга в ответ на все более настойчивые действия Китая в регионе.

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Соглашение о взаимном доступе (RAA), первое подобное соглашение, подписанное Японией в Азии, будет способствовать ввозу техники и войск для боевой подготовки и ликвидации последствий стихийных бедствий, укрепляя военное сотрудничество между Манилой и Токио.

"Соглашение RAA поднимает наше оборонное партнерство на беспрецедентный уровень", - заявил министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало на совместном брифинге после встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран по схеме "2 плюс 2".

Подписание соглашения совпало с серией морских инцидентов между Манилой и Пекином, связанных с миссиями первого по пополнению запасов войск, размещенных на судне, стоящем на приколе у оспариваемой Второй отмели Томаса, в результате чего в прошлом месяце был ранен филиппинский моряк.

"Министры выразили серьезную обеспокоенность опасными и эскалационными действиями Китая на Второй отмели Томаса, - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Действия Китая препятствуют свободе судоходства и нарушают линии снабжения, что приводит к росту напряженности, добавили они.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря - ключевого канала, через который проходит большая часть торговли Северо-Восточной Азии с остальным миром, на которую также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.