Пятая встреча двух лидеров с 2022 года

В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел свою вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным менее чем за два месяца. Встреча состоялась в Астане, столице Казахстана, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие оба лидера.

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Это была их пятая личная встреча c февраля 2022 года и вторая после переизбрания Путина в марте. Во время визита Путина в Китай в мае оба лидера пообещали углубить "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между Китаем и Россией, включая укрепление оборонных и военных связей.

В Астане Си высоко оценил майский визит Путина, заявив, что в нем были намечены важные планы для следующего этапа развития отношений и что сотрудничество в различных областях "неуклонно продвигается по установленному пути". Си заявил, что две страны должны постоянно "культивировать уникальную ценность китайско-российских отношений и исследовать присущую им динамику сотрудничества" в условиях неспокойной международной ситуации и внешней среды, как сообщает государственная телекомпания CCTV.