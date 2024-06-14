Выборы президента запланированы на конец июня.

Недавняя смерть президента Ирана Эбрахима Раиси повысила вероятность военного переворота в Иране. В настоящее время идет процесс поиска замены Раиси, а выборы запланированы на конец июня. Однако стабильность Исламской Республики находится под пристальным вниманием.

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Несмотря на очевидный контроль, в Исламской Республике произошли непредвиденные перестановки, поскольку за пост президента борются лица, связанные с истеблишментом. После ухода из жизни генерал-майора Касема Солеймани, генерала Мохаммада Резы Захеди, его заместителя генерала Мохаммада Хади Хаджи-Рахими, а теперь и Раиси, единственной ключевой фигурой остается Али Хаменеи, 85-летний Верховный лидер Ирана.

Сейчас Исламская Республика готовится к возможной смерти Хаменеи. Становится все более вероятным, что на высший пост в Иране взойдет сын Хаменеи, Моджтаба Хаменеи.

Революция 1979 года, свергнувшая монархию Пехлеви, оспорила принцип наследственного правления. Это отверг и лидер революции Аятолла Хомейни, который назначил своим преемником Аятоллу Али Хаменеи. Компетенция Хаменеи на этот пост была поставлена под сомнение из-за его ограниченного богословского авторитета.

Хаменеи, как и Раиси, до того, как стать Верховным лидером, занимал пост президента (с 1981 по 1989 год). Покушение на него в 1981 году, в результате которого у него была парализована правая рука, продемонстрировало его преданность Хомейни и привело к изменению конституции Ирана, позволившему ему занять пост Верховного лидера.