В линейке Samsung появились действительно бюджетные умные часы.

Компания Samsung впервые представляет новый экономичный вариант смарт-часов. Galaxy Watch FE, цена которых составляет 200 долларов, обладают многими функциями, которые есть в Galaxy Watch 6 за 300 долларов, такими как отслеживание сна, мониторинг физических упражнений и датчик состояния организма.

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Эти бюджетные смарт-часы доступны в черном, розовом или золотом цвете и имеют такой же круглый дизайн, как и Galaxy Watch 6. Они имеют класс защиты IP68 и работают на Wear OS с пользовательским интерфейсом Samsung One UI 5 Watch, аналогичным более дорогим часам Samsung. Это означает, что FE будут обладать теми же программными возможностями, что и Galaxy Watch 6, включая оповещения о высоком и низком пульсе, уведомления о нерегулярных сердечных ритмах, анализ бега и настраиваемую зону пульса во время тренировок.

Кроме того, в них есть приложение для снятия электрокардиограммы, что отличает часы Samsung от других конкурентов по сопоставимой цене, таких как Apple Watch SE за 250 долларов, в которых нет приложения для снятия ЭКГ.

Обе модели Galaxy Watch отличаются друг от друга батареей и процессором. Емкость аккумулятора Galaxy Watch FE немного меньше - 247 мАч по сравнению с 300 мАч у 40-миллиметровых Galaxy Watch 6. В FE также используется более старый чип Exynos W920, который ранее использовался в Galaxy Watch 4 и 5. В отличие от серии Galaxy Watch 6, Galaxy Watch FE доступны только в одном корпусе размером 40 мм. Galaxy Watch 6 доступны в вариантах 40 мм или 44 мм, а Galaxy Watch 6 Classic с вращающимся безелем - в размерах 43 мм или 47 мм.

Galaxy Watch FE будут доступны в двух версиях: Bluetooth-модель за 200 долларов, которая будет доступна с 24 июня, и LTE-версия за 250 долларов, которая выйдет в октябре.