Пентагон направляет три эсминца ВМС и патрульные истребители для наблюдения за российской группой кораблей, которая проводит ракетные учения в близости к побережью Флориды.

Пентагон направил три эсминца ВМС и патрульные истребители для наблюдения за группой российских кораблей, которые проводили ракетные учения и приблизились, по заявлениям, на расстояние 50 км к побережью Флориды.

реклама

Официальный представитель оборонного ведомства, сообщил, что за транзитом российских кораблей через Атлантический океан в международных водах ведется активное наблюдение в соответствии со стандартными процедурами.

Чиновник также отметил, что воздушные и морские силы и средства Северного командования США проводят операции для обеспечения обороны Соединенных Штатов и Канады. Однако чиновник не предоставил более подробной информации об этих средствах. Аналогичным образом, представитель Пентагона Сабрина Сингх не смогла предоставить конкретные детали во время пресс-брифинга в среду.

На прошлой неделе российские государственные СМИ сообщили, что группа из четырех кораблей, включая фрегат и атомную подводную лодку, причалит в Гаване в период с 12 по 17 июня.

Во вторник Министерство обороны России опубликовало в сети сообщение о том, что корабли провели учения с применением "высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", и разместило видеозапись, сделанную с борта кораблей.

В заявлении также отмечается, что в рамках учений экипажи фрегата и атомной подводной лодки имитировали применение высокоточного ракетного оружия по сгенерированным на компьютере морским целям, представляющим собой военно-морские группировки противника, расположенные на расстоянии более 600 километров. Также было отмечено, что в ходе учений не было произведено ни одного пуска ракет.