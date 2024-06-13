"Хезболла" обрушивает ракеты на Израиль после того, как в результате удара погиб командир.

Ливанская боевая организация "Хезболла" в среду нанесла серию ракетных ударов по Израилю. Эта операция стала ответом на израильскую операцию, в результате которой накануне погиб высокопоставленный офицер на юге Ливана.

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Хезболла и израильские войска почти ежедневно ведут перестрелки через границу. Это началось, когда 7 октября ХАМАС начал атаку на юг Израиля, что привело к конфликту в секторе Газа.

За последние несколько недель частота и интенсивность этих обстрелов возросли. Хезболла стала активнее использовать беспилотники для нанесения ударов по израильским военным объектам, а Израиль в ответ наносит удары по военным объектам.

На похоронах командира Талеба Сами Абдаллы, погибшего во время израильской операции во вторник, высокопоставленный представитель "Хезболлы" Хашем Сафиеддин заявил о планах по наращиванию интенсивности своих атак.

Тем временем в среду в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил о необходимости дипломатического урегулирования пограничного конфликта между Израилем и Ливаном. Он предположил, что долгожданное соглашение о прекращении огня в Газе могло бы значительно ослабить напряженность.

Хезболла нанесла шесть ударов по военным позициям и базам на севере Израиля, используя ракеты "Катюша" или сверхмощные ракеты "Буркан". Они также нанесли удар управляемыми ракетами по военному заводу.