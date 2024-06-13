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Filcenberg
Российские военные корабли прибыли на Кубу
Представители США предполагают, что российские корабли будут находиться в регионе всё лето, возможно с остановкой в Венесуэле.

В среду флот российских военных кораблей вошел в воды Кубы в рамках подготовки к военным учениям в Карибском бассейне, которые некоторые рассматривают как демонстрацию силы на фоне эскалации напряженности в связи с поддержкой Западом Украины.

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Флот, состоящий из фрегата, атомной подводной лодки, нефтяного танкера и спасательного буксира, прибыл в Гаванскую бухту после учений в Атлантическом океане. Флагманский фрегат с российским и кубинским флагами дал салют из 21 пушки.

Российские моряки на борту фрегата стояли в военном строю, приближаясь к острову, а некоторые кубинские жители останавливались, чтобы сфотографировать прибывшие корабли.

Американские официальные лица предполагают, что российские корабли будут находиться в регионе всё лето, с возможной остановкой в Венесуэле.

Россия, давний союзник Венесуэлы и Кубы, периодически направляет военные корабли и самолеты в Карибский бассейн. Однако эта миссия происходит менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден разрешил ВСУ использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

"Прежде всего, военные корабли - это напоминание Вашингтону о том, что неприятно, когда оппонент вмешивается в дела ближнего зарубежья", - сказал Бенджамин Гедан, директор программы по Латинской Америке вашингтонского аналитического центра Wilson Center, имея в виду участие Запада в украинском конфликте.

#россия #флот #учения #куба #фрегат
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