На борту самолета, на котором находился вице-президент Малави Саулос Чилима, выживших нет, говорит президент Лазарус Чаквера

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще 9 человек трагически погибли в результате крушения небольшого военного самолета в горном районе южноафриканского государства, о чем объявил президент страны.

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Президент Лазарус Чаквера во время прямой трансляции по государственному телевидению сообщил, что самолет был обнаружен после продолжительных поисков, длившихся более суток в густых лесах и холмистой местности вблизи северного города Мзузу.

Выражая свое глубокое сожаление, президент Чаквера заявил: «С сожалением сообщаю всем вам, что это привело к серьезной трагедии. Поисково-спасательная команда обнаружила самолет в районе холма... он был полностью разрушен, выживших нет".

Чилима, которому 51 год, находился в самолете вместе с бывшей первой леди Шанил Дзимбири, бывшей супругой экс-президента Бакили Мулузи, а также пятью другими пассажирами и тремя членами военного экипажа, говорится в заявлении президента.

Группа направлялась в Мзузу, чтобы присутствовать на похоронах бывшего министра правительства. Чилима недавно вернулся из официальной поездки в Южную Корею в воскресенье.

Самолет исчез с радаров во время 45-минутного перелета из столицы Малави Лилонгве в Мзузу. Президент Чаквера упомянул, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как пилот получил указание избегать посадки в аэропорту Мзузу и вернуться в Лилонгве из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.