По словам Сареа, атаки стали ответом на действия Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа

Хуситы совершили нападение на эсминец Британии HMS Diamond в Красном море и на два торговых судна в Аравийском море, по словам военных группировки Яхьи Сареа.

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Сареа заявил по принадлежащему хуситам каналу Al Masirah, что йеменские войска провели ракетные операции против эсминца HMS Diamond в Красном море, используя несколько баллистических ракет. Он заявил, что йеменские ВМС, БПЛА и ракетные подразделения провели две совместные операции в Красном море против судов Norderney и MSC Tavvishi, которые принадлежат компаниям, предположительно нарушившим запрет на заход в порты Палестины.



Сареа подчеркнул, что эти нападения были совершены в отместку за действия Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы.

ЦАХАЛ сообщила в субботу, что израильские войска провели операцию в районе Нусейрата и успешно освободили четырех израильских пленников, захваченных 7 октября во время военной операции в районе лагеря палестинских беженцев в Нусейрате. Пленники были опознаны как Ноа Аграмани (25), Альмог Меир (21), Шломи Зив (40) и Андрей Козлов (27), который также имеет российский паспорт. В ответ палестинское движение ХАМАС пообещало взять в плен еще больше израильских солдат в ходе продолжающегося конфликта в Газе.