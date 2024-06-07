Байден извинился за задержку проекта в Конгрессе.

Байден принес публичные извинения Зеленскому за задержку американской военной помощи. Байден также объявил о выделении дополнительных 225 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине.

Во время встречи с Зеленским в Париже в пятницу Байден высоко оценил стойкость украинского лидера, заявив: «Вы не сдались, вы не уступили, вы продолжаете сражаться, и это замечательно. Мы не намерены оставлять вас». Зеленский, подчеркнул важность дальнейшей поддержки США, упомянув о помощи, оказанной во время Второй мировой войны. Он подчеркнул важность двухпартийной поддержки в Конгрессе и единства американского народа в поддержке Украины.

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Встреча состоялась после мероприятий, посвященных 80-й годовщине "Дня Д" в Нормандии, на которых присутствовали Байден, Зеленский и европейские лидеры.

В настоящее время Соединенные Штаты являются основным поставщиком военной помощи Киеву.

В 80-ю годовщину "Дня Д" состоялась международная памятная церемония. В церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чехии Петр Павел и другие государственные лидеры, а также более 200 ветеранов. Мероприятие состоялось на пляже «Омаха» в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция, 6 июня 2024 года.

По словам официальных лиц, последний пакет американской военной помощи включает боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), а также минометные системы и различные артиллерийские снаряды.

На прошлой неделе ряд стран НАТО, включая США, объявили, что разрешат Украине использовать оружие, которое они поставляют Киеву, для проведения ограниченных атак на территории России.