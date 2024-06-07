Корабли ВМС России, включая атомную подводную лодку, посетят Кубу.

В четверг кубинское правительство объявило, что на следующей неделе Кубу посетит группа российских военно-морских судов, включая атомную подводную лодку. Этот визит рассматривается как продолжение «исторически дружественных отношений» между двумя странами.

В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел, подтверждается, что российский фрегат «Адмирал Горшков» , атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» прибудут в порт Гаваны с 12 по 17 июня.

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Кубинские власти уточнили, что ни одно из прибывших судов не вооружено ядерным оружием, и заявили, что их присутствие не представляет угрозы для региональной безопасности.

На данный момент российское правительство не подтвердило информацию, предоставленную Кубой. CNN обратился к российскому правительству за комментарием по этому вопросу.

Это не беспрецедентный случай, поскольку корабли ВМФ России ранее уже направлялись на Кубу, которая была важным союзником бывшего Советского Союза во времена холодной войны. В частности, во время Кубинского ракетного кризиса 1962 года на Кубе по просьбе Москвы временно размещались ядерные ракеты.