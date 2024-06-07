Лавров ценит “объективную и справедливую” позицию Буркина-Фасо.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности расширить военную поддержку Буркина-Фасо. Это заявление было сделано в ходе его визита в Западную Африку, что является стратегическим шагом, направленным на то, чтобы занять место, освободившееся в регионе от западных союзников.

Слова Лаврова прозвучали на пресс-конференции в Уагадугу, столице Буркина-Фасо. Этот визит является третьей частью его нынешнего африканского турне, после посещения Гвинеи и Республики Конго.

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Лавров заявил, что российские военные инструкторы уже работают в регионе и их число будет расти. Он добавил, что Россия оказывает помощь в подготовке военных и сотрудников правоохранительных органов Буркина-Фасо. Далее он заявил: «Мы предоставляли и будем продолжать предоставлять военную технику для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и содействия искоренению оставшихся террористических группировок».

Лавров выразил признательность за «объективную и справедливую» позицию Буркина-Фасо в отношении конфликта на Украине. Он добавил: «С нашей стороны мы готовы поддержать правое дело африканцев, стремящихся освободиться от неоколониального влияния».