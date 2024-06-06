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Filcenberg
США отрицают, что хуситы нанесли удар по авианосцу "Эйзенхауэр"
По словам ведомства США, очередная дезинформация со стороны хуситов

Заявления хуситов, базирующихся в Йемене, о нападении на американский авианосец в Красном море на прошлой неделе были опровергнуты представителями американского оборонного ведомства.

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Центральное командование США сообщило, что утверждения хуситов о том, что они нанесли удар по авианосцу USS Eisenhower или любому другому кораблю ВМС США, не имеют под собой никаких оснований. Они назвали это частью непрерывной кампании дезинформации, которую хуситы проводят уже несколько месяцев.

Заявление хуситов было сделано после того, как США и Великобритания нанесли удары по целям хуситов в Йемене. Эти удары стали последними в череде атак, направленных на эту группировку в отместку за их угрозы судам в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы, которых поддерживает Иран, заявляют, что их действия вызваны солидарностью с палестинцами во время продолжающегося конфликта в Газе.

Их действия привели к перебоям в коммерческом судоходстве через этот важнейший проход, в результате чего многие компании были вынуждены перенаправить свои суда на более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг африканского континента.

#сша #хуситы #йемен #авианосец #йеменские хуситы #хуситы атаковали корабль
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А в реале оказалось что так у тебя,ну а что я запись не проврил изначально что 30 кадров -ну мой косяк.зато ниже выложил где твою просто унижаю
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