Разрыв военного сотрудничества произошел после военного переворота в Нигере в июле прошлого года.

В воскресенье Пентагон и представители нигерийских оборонных ведомств сообщили, правительство Нигера отдало приказ о выводе американских войск из страны, и этот процесс должен завершиться к середине сентября.

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Это решение было принято после четырехдневных переговоров между представителями оборонных ведомств обеих стран в Ниамее, столице Нигера, говорится в совместном заявлении.

Изгнание американских войск из Нигера имеет последствия для военных операций США в Сахеле - обширном регионе к югу от пустыни Сахара, где действуют группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Этот разрыв военного сотрудничества произошел после того, как в июле прошлого года восставшие солдаты свергли президента Нигера. После этого новое правительство потребовало вывода французских войск и обратилась за помощью в обеспечении безопасности к российской группе «Вагнер».

В октябре США официально классифицировали захват власти военными как переворот, что привело в действие американские законы, ограничивающие военную помощь и поддержку, которую они могут оказать Нигеру.

Около 1000 американских военнослужащих остаются в Нигере, главным образом на авиабазе в Агадезе, расположенной в 920 километрах (550 миль) от столицы.

До недавнего времени США рассматривали Нигер как важнейшего союзника в регионе, где за последние годы произошло множество переворотов. США вложили миллионы долларов в базу в Агадесе, которая играет важную роль в американских операциях в Сахеле. С момента начала операций в Нигере в 2013 году США также вложили сотни миллионов долларов в подготовку военных этой страны.