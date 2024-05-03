Министр иностранных дел Кац говорит, что Израиль найдет альтернативы

В четверг Турция объявила о прекращении всех импортных и экспортных операций с Израилем, ссылаясь на военные операции Израиля в Газе.

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По словам представителей министерства, турецкие чиновники будут поддерживать связь с палестинскими властями, чтобы приостановка торговли не оказала негативного влияния на палестинцев.

Министерство охарактеризовало эти действия как "вторую фазу" мер против Израиля, заявив, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не разрешит непрерывные и адекватные поставки гуманитарной помощи в Газу.

Ранее информированные источники сообщили финансовому изданию Globes, что турецкие порты уже начали блокировать экспорт товаров в порты Хайфы и Ашдода, а израильские товары, прибывающие в Турцию, не выгружаются.

В 2023 году объем торговли между двумя странами составил $6,8 миллиарда.

После первых сообщений о решении Турции приостановить торговлю министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений, препятствуя работе портов для израильской торговли.

Кац раскритиковал действия Эрдогана, заявив, что это типичное поведение диктатора, пренебрегающего интересами турецких граждан и бизнесменов и игнорирующего международные торговые соглашения. Это заявление было сделано на платформе X.