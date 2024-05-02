В Тбилиси проходят массовые протесты против нового законопроекта

В течение последнего месяца Тбилиси, столица Грузии, находится в состоянии беспорядка. По ночам проходят акции протеста, а между законодателями страны произошла потасовка. Кроме того, значительная акция протеста в центре города привела к столкновениям между правоохранительными органами и демонстрантами.

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Стимулом для этих беспорядков стало решение правящей партии "Грузинская мечта" продвинуть в парламенте законопроект. Оппозиция, склоняющаяся к западной идеологии, опасается, что этот закон может быть использован для подавления оппозиции и помешать стремлению Грузии вступить в Европейский союз.

Согласно предложенному законопроекту, неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из зарубежных источников, должны зарегистрироваться как организации, "представляющие интересы иностранной державы", и представлять ежегодные финансовые отчеты. Несоблюдение этого требования повлечет за собой штрафы, превышающие $9 000.

Ранее правительство отказалось от попытки принять этот закон, столкнувшись с широкими протестами. Однако теперь, похоже, оно твердо намерено провести его через парламент.

Этот законопроект похож на принятый Москвой в 2012 году, который использовался в качестве силового инструмента для подавления групп и СМИ подверженных иностранному влиянию. Критики утверждают, что одной из целей этого закона, который в народе называют "российским законом", является сближение Грузии, бывшего советского государства с населением 3,6 миллиона человек, с Москвой.

Аналогичные законы были приняты в двух других бывших советских республиках - Казахстане и Кыргызстане.