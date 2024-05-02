Танки НАТО сверкают на выставке в Москве.

Выставка в Москве, на которой демонстрируется военная техника НАТО, трофейная для российских войск, привлекает большое количество зрителей. На выставке представлены различные "трофеи", такие как боевые бронированные машины американского производства, новейшие танки и европейские бронетранспортеры из 12 стран, включая США, Великобританию, Францию, Швецию, ЮАР, Турцию, Австралию и Германию.



Прямо сейчас Парк Победы увешан красными флагами в честь приближающегося Дня Победы, национального праздника 9 мая.

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В связи с этим Россия, похоже, готовится усилить боевые возможности и вооружение своих войск в преддверии нового крупномасштабного наступления в рамках СВО, которое ожидается в середине мая - начале июня.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что для поддержания текущих темпов СВО и подготовки к "дальнейшим операциям" необходимо направить на передовую дополнительные вооружения и военную технику.

Тем временем российские войска, похоже, перенаправляют свои оперативные силы на Часов Яр, важный стратегический объект, которая играет ключевую роль в поддержании войск



