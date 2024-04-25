Две бригады мобилизованы для выполнения миссий в Газе

Израиль, готовится ввести войска в Рафах, самый южный город Газы. В этом районе, где еще не было интенсивных наземных боев, укрываются более половины из 2,3 миллиона жителей Газы.

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В среду израильские военные объявили о мобилизации двух резервных бригад для операций в Газе. В Интернете появились кадры, свидетельствующие о возведении белых палаток в Хан-Юнисе, расположенном в 3 милях (5 км) к северу от Рафаха. Этот город серьезно пострадал от продолжительной израильской воздушной и наземной кампании. Представитель администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что Израиль проводит наземную операцию, но не назвал конкретных сроков.

Эта очевидная мобилизация совпала с выпуском видеоролика ХАМАС, боевой группировки, которая взяла Газу под свой контроль после короткой гражданской войны с фракцией ФАТХ в 2007 году. В ролике снялся Херш Голдберг-Полин, 24-летний американец из Израиля, похищенный во время нападения бойцов на юг Израиля 7 октября. Голдберг-Полин, у которого отсутствовала левая рука ниже локтя, утверждал в пропагандистском видео, что 70 пленников были убиты в результате израильских бомбардировок. Он призвал израильское правительство вернуть выживших пленников на родину. Хотя видео не датировано, похоже, что оно было записано недавно, поскольку Голдберг-Полин заявил, что находится в плену уже "почти 200 дней".

По данным израильских властей, в Газе остаются 129 из примерно 250 человек, похищенных 7 октября, в том числе 34 человека, которых военные объявили погибшими.