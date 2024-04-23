Ракеты успешно поразили цель на острове, находящемся на расстоянии 352 километра от отправной точки.

В понедельник, как сообщалось, были проведены военные учения. Ранее южнокорейские военные заявили, что Северная Корея в тот же день запустила несколько баллистических ракет малой дальности, и этот факт подтвердили в Токио.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын руководил комбинированными тактическими учениями, которые имитировали ядерную контратаку с применением крупнокалиберной залповой артиллерии.

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В сообщении также говорится, что ракеты успешно поразили островную цель на расстоянии около 352 километров, и Ким выразил удовлетворение результатом.

Военные Южной Кореи сообщили в понедельник, что ракеты были запущены из района Пхеньяна и пролетели около 300 километров, после чего упали в водах к востоку от Корейского полуострова. Правительство Японии также подтвердило факт запуска, заявив, что одна из ракет достигла максимальной высоты в 50 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Этот запуск стал вторым для Пхеньяна менее чем за неделю. В пятницу он испытал боеголовку класса "Super Large", предназначенную для стратегической крылатой ракеты, и этот факт подтвердили военные Сеула, которые зафиксировали запуск крылатых ракет.

Запуск произошел после того, как Россия, в марте использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы фактически прекратить мониторинг ООН за нарушениями санкций правительством Кима, связанных с его ядерной и оружейной программой.

Аналитики предупреждают, что Северная Корея может испытывать крылатые ракеты, готовясь отправить их в Россию для использования на Украине. Вашингтон и Сеул утверждают, что Ким уже отправил оружие в Москву, несмотря на санкции ООН, запрещающие подобные действия.