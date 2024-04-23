Было подтверждено, что один вооруженный беспилотник атаковал авиабазу Айн-эль-Асад, где размещены американские войска.

ВС США, дислоцированные в Ираке и Сирии, подверглись двум ракетным и беспилотным атакам, сообщили в понедельник иракские источники в органах безопасности и американские официальные лица. Это первый подобный инцидент после почти трехмесячного перерыва.

В США подтвердили, что по меньшей мере один вооруженный беспилотник нанес удар по авиабазе Айн-эль-Асад, на которой размещены американские войска, расположенной в западной провинции Анбар в Ираке. Этому инциденту предшествовала атака в воскресенье, когда с севера Ирака было выпущено пять ракет по американской базе в отдаленном северо-восточном регионе Сирии Румалин, как сообщили американские и иракские официальные лица.

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Сообщений о жертвах или значительном ущербе в результате атак беспилотников не поступало.

В предыдущую субботу в результате мощного взрыва на военной базе в Ираке погиб один из членов иракских сил безопасности, в состав которых входят группы, поддерживаемые Ираном.

Командующий силами объяснил произошедшее нападением, а армия заявила, что ведется расследование, и подтвердила, что в тот момент поблизости не было военных самолетов.

Ракетные и беспилотные удары по американским войскам, наносимые практически ежедневно, начались в середине октября, и ответственность за них взяла на себя группа мусульманских шиитских вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном и известных как Исламское сопротивление в Ираке. Эти группировки оправдывали свои действия, ссылаясь на поддержку США войны Израиля в Газе.

Нападения прекратились в конце января под давлением иракских властей и Ирана, после того как США нанесли смертельные ответные авиаудары по Ираку. Это был ответ на удар беспилотника по небольшой базе на иракско-иорданской границе, в результате которого погибли трое американских солдат.

В выходные премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани вернулся из недельного визита в США, где встретился с президентом Джо Байденом. Целью визита было начать новую главу в американо-иракских отношениях, несмотря на эскалацию напряженности в регионе.