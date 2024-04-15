Геополитический конфликт на Ближнем Востоке оказал значительное влияние на американские рынки, что вызывает беспокойство у инвесторов.

В субботу стоимость биткоина снизилась на 7 % в течение часа, что совпало с резким падением цен на другие криптовалюты после атаки Ирана на Израиль.

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Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке оказала значительное влияние на американские рынки в последние дни. В пятницу промышленный индекс Доу-Джонса упал на 475 позиций после заявления Белого дома о том, что США и Израиль готовятся к потенциальному нападению Ирана. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил инвесторам, что этот геополитический конфликт является причиной для беспокойства, поскольку он может определить траекторию развития мировой экономики, если цены на нефть и газ вырастут слишком сильно, говорится в сообщении CNN.

По состоянию на 16:40 субботы цена биткоина упала на 7 % до 62 570 долларов, после того как несколькими минутами ранее она опустилась до дневного минимума в 60 908 долларов.

Стоимость Ethereum снизилась более чем на 9 % до 2 923 долларов, а цены на Binance coin и Solana упали на 9 % и почти 18 % соответственно.

Стоимость нескольких менее часто торгуемых криптовалют упала не менее чем на 15 %, включая Avalanche (20 %), XRP (20 %) и мемный токен Dogecoin (18 %).