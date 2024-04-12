Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам не посещать Ближний Восток, особенно Израиль, Ливан и палестинские территории.

Министерство иностранных дел России опубликовало в четверг заявление, в котором рекомендовало своим гражданам избегать поездок на Ближний Восток, уделяя особое внимание Израилю, Ливану и палестинским территориям.

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Министерство обратило внимание на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, о которой впервые заговорили в октябре, когда россиянам было рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории после атаки на Израиль со стороны ХАМАС.

Министерство также отметило нестабильность в зоне конфликта между Палестиной и Израилем, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем.

Российским гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эти регионы, за исключением случаев крайней необходимости, говорится в заявлении.

Министерство также отметило, что ситуация с безопасностью в Иордании остается стабильной.

Согласно опубликованному в среду сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на американские и израильские источники в сфере безопасности, США и их союзники ожидают неминуемых крупных ракетных или беспилотных атак со стороны Ирана или его посредников на военные и правительственные объекты в Израиле.