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Filcenberg
В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
Во время заседания комитета Сената США по делам вооружённых сил министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у США нет доказательств того, что Израиль устраивает геноцид палестинцев.

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Во вторник Соединенные Штаты отвергли обвинения в том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в ходе конфликта с ХАМАС. Министр обороны Ллойд Остин, выступая в комитете Сената США по делам вооружённых сил, заявил: "У нас нет доказательств того, что геноцид совершается".

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Остин также сообщил комитету, что недавние усилия президента Байдена по убеждению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять меры по защите гуманитарных работников привели к "изменениям в поведении" Израиля. Это включает в себя увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу. Однако показания Остина неоднократно прерывались демонстрантами, требовавшими от администрации "остановить геноцид".

Заявления Остина прозвучали в тот момент, когда все большее число демократов выражают свою обеспокоенность разрушительными последствиями войны для палестинцев. Они призывают США прекратить поставки оружия в Израиль, особенно после того, как на прошлой неделе в результате израильских авиаударов погибли семь сотрудников Всемирной центральной кухни. ЦАХАЛ заявила, что удар по конвою WCK был нанесен по ошибке. Однако основатель WCK Хосе Андрес опроверг это утверждение, заявив, что его коллеги были преднамеренно атакованы и "стали мишенью".

В пятницу 40 демократов Конгресса, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, направили письмо президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Они призвали администрацию приостановить новые поставки оружия Израилю до завершения полного расследования авиаудара. Решение Пелоси подписать письмо, похоже, свидетельствует об изменении ее позиции в отношении Израиля. Ранее также она предлагала ФБР провести расследование в отношении пропалестинских демонстрантов. В письме содержится ссылка на репортаж The Washington Post от конца прошлого месяца, в котором сообщалось, что администрация Байдена недавно санкционировала поставку Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.

#сша #израиль #палестина #сектор газа #газа #палестина и израиль
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