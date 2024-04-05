В прошлый четверг произошло нападение на дипломатическое здание рядом с иранским посольством в Сирии, в результате чего погибли важные иранские чиновники.

В прошлый четверг израильские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности в ожидании ответного удара. В результате этого нападения погибли высокопоставленные иранские чиновники, что вызвало опасения по поводу разрастания конфликта в и без того напряженном регионе.

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Нападение произошло в дневное время в дипломатическом здании рядом с посольством Ирана в Сирии, что знаменует собой значительную эскалацию конфликта Израиля с группами, поддерживаемыми Ираном. Эти конфликты усилились во время войны Израиля в Газе. Израильская атака вызвала угрозы возмездия со стороны иранских лидеров и неодобрение со стороны соседних арабских стран. Европейский союз также осудил нападение, заявив в своем релизе, что любая дальнейшая эскалация в регионе не выгодна ни одной из вовлеченных сторон.

Во вторник, на следующий день после нападения, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором пообещал, что с божественной помощью заставит Израиль пожалеть об этом и других подобных действиях.

Несмотря на резкую риторику Ирана, аналитики, западные чиновники и лица, близкие к поддерживаемым Ираном боевым группам, считают, что Иран, скорее всего, будет тщательно взвешивать любые ответные меры. Они считают, что Иран по-прежнему стремится избежать провоцирования дорогостоящей войны, сохраняя при этом способность поддерживать марионеточные силы, которые ведут перестрелки с Израилем и нацелены на его главного союзника, Соединенные Штаты, по всему Ближнему Востоку.