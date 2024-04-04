С понедельника OpenAI предоставила пользователям бесплатный доступ к своему генеративному чат-боту ChatGPT без необходимости регистрации.

С понедельника OpenAI разрешает пользователям использовать своего генеративного чатбота ChatGPT бесплатно и без регистрации. ChatGPT, с которого начался всплеск популярности GenAI в конце 2022 года, способен имитировать человеческий разговор и выполнять такие задачи, как резюмирование длинных текстов, сочинение стихов и генерация идей для тематических вечеринок.

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Компания из Сан-Франциско объявила, что будет постепенно внедрять эту функцию с целью сделать ИИ доступным для всех, кто заинтересован в его потенциале. По данным аналитической компании Similarweb, с мая 2023 года, когда был достигнут пик посещаемости в 1,8 миллиарда посещений, темпы роста сервиса, который является рекордсменом по количеству самых быстрорастущих пользователей, замедлились.

OpenAI ввела дополнительные меры по защите контента для пользователей, которые заходят в ChatGPT без регистрации, включая блокировку подсказок и поколений по широкому спектру категорий, хотя эти категории не были указаны. Помимо бесплатной версии ChatGPT, которая не имеет прямого доступа в Интернет, OpenAI также предоставляет платные версии для индивидуальных пользователей, команд и предприятий.

Компания заявила, что может использовать пользовательский контент для улучшения своих крупноязычных моделей, но у пользователей есть возможность отключить эту функцию. Это событие произошло после того, как месяц назад предприниматель-миллиардер Илон Маск подал иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что они отклонились от первоначальной цели стартапа - разрабатывать ИИ на благо человечества, а не для получения прибыли.