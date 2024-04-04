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В результате стрельбы 12-летнего школьника в Финляндии пострадало 3 человека

Финская полиция сообщает, что несколько человек были ранены в результате стрельбы в школе за пределами Хельсинки, а подозреваемый задержан.
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Средняя школа в городе Вантаа, расположенном рядом со столицей Хельсинки, была оцеплена вооруженной полицией после сообщения о стрельбе, поступившего в 09:08 утра. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил глубокое сожаление по поводу стрельбы на платформе X.

Во вторник 12-летний ученик устроил стрельбу в средней школе на юге Финляндии, в результате чего пострадали еще три ученика. Полиция установила, что подозреваемому и жертвам было по 12 лет. Позже подозреваемый был задержан в районе Хельсинки с пистолетом.

В ноябре 2007 года 18-летний ученик, вооруженный полуавтоматическим пистолетом, устроил стрельбу в средней школе Йокела в городе Туусула на юге Финляндии, в результате чего погибли девять человек. Позднее выяснилось, что ученик скончался из-за нанесенных себе травм.

В сентябре 2008 года, менее чем через год, 22-летний студент убил 10 человек из полуавтоматического пистолета в профессиональном колледже в Каухайоки, юго-западная Финляндия, после чего покончил с собой.

В Финляндии, скандинавской стране с населением 5,6 миллиона человек, по данным Министерства внутренних дел, насчитывается более 1,5 миллиона лицензированных единиц огнестрельного оружия и около 430 000 владельцев лицензий. В этой малонаселенной стране, расположенной на севере Европы, существует давняя традиция охоты и владения оружием.

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