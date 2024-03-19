Нигер расторгнул соглашение о военном сотрудничестве с США, в результате чего примерно 1000 американских военнослужащих покинут страну

Нигер решил расторгнуть соглашение о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами, что приведет к высылке примерно 1000 американских военнослужащих. Это решение последовало за недавним визитом американских чиновников в Ниамей, столицу Нигера, где они выразили обеспокоенность по поводу растущих связей Нигера с Россией и Ираном, как заявили в Пентагоне.

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В субботу правящая военная хунта отменила важный пакт, известный как соглашение о статусе сил, который разрешал присутствие американских войск в Нигере. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, официальные лица из администрации Байдена осведомлены об этом событии и пытаются получить разъяснения дипломатическим путем.

На прошлой неделе американская делегация в составе помощника госсекретаря по делам Африки Молли Пхи, помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер и главы Африканского командования США генерала Майкла Лэнгли встретилась с представителями Национального совета по защите родины (CNSP) Нигера.

Сингх заявил, что американская делегация приехала обсудить ряд вопросов, свидетельствующих о том, что они обеспокоены тем, в каком направлении движется Нигер. Эти проблемы обсуждались открыто и напрямую во время личных встреч. Отвечая на вопрос о конкретных вопросах, поднятых США, Сингх рассказал, что чиновники выразили опасения по поводу потенциальных союзов Нигера с Россией и Ираном.