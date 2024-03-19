Другие страны совместно с США, выразили свою поддержку Филиппин перед незаконными действиями со стороны китайских кораблей

Во время визита в Манилу госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике "провокационные действия" Китая в Южно-Китайском море. Он также подтвердил приверженность США безопасности Филиппин.

Блинкен заявил во вторник, что США, наряду с другими странами, продемонстрировали поддержку Филиппин в ответ на инциденты, когда китайские корабли создавали препятствия, пристально следили за филиппинскими судами и применяли водометы на спорном водном пути. Он также отметил, что мировое сообщество рассматривает действия Китая в Южно-Китайском море как нарушение международного права.

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© Photo: Энтони Блинкен в Маниле 19 марта. Фотограф: Элоиза Лопес / Pool / Getty Images

Блинкен, выступая в Маниле вместе с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, сказал: "Мы разделяем озабоченность действиями КНР, которые представляют угрозу для нашего коллективного видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в том числе в Южно-Китайском море". Здесь он использовал официальное название Китайской Народной Республики.

На регулярном брифинге для прессы в Пекине официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил журналистам, что "США не является активной стороной в вопросе Южно-Китайского моря и не имеют права вмешиваться в морские споры между Китаем и Филиппинами".

Ранее в этом месяце Филиппины и Китай подали протест после столкновения их кораблей в Южно-Китайском море, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

Столкновение произошло во время операции по пополнению запасов филиппинских военных, когда два корабля китайской береговой охраны применили водометы против зафрахтованного филиппинцами судна снабжения, говорится в заявлении оперативной группы Манилы в спорном море. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа филиппинского судна снабжения.

В заявлении береговой охраны Китая говорится, что она приняла "меры контроля в соответствии с законом против филиппинских кораблей, которые незаконно вторглись в воды" вблизи рифа Рен'ай, также известного как Вторая отмель Томаса.