В своих комментариях Папа Франциск выразил желание создать условия для дипломатического урегулирования, которое приведет к справедливому и долговременному миру.

Министерство иностранных дел Украины ранее выразило недовольство высказываниями Папы Франциска, предложившего Украине продемонстрировать "мужество белого флага" и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец продолжающейся СВО.

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Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил изданию Corriere della Sera, что Ватикан выступает за прекращение огня, причем первым шагом должно стать прекращение военных действий со стороны агрессоров. Комментарии Папы Франциска, которые были частью интервью, взятого в прошлом месяце, но опубликованного только недавно, вызвали разные реакции со стороны НАТО и Москвы.

В то время как Кремль счел призыв Папы к прекращению СВО "вполне понятным", глава западного военного альянса заявил, что сейчас неподходящее время для обсуждения "капитуляции". Пытаясь смягчить ситуацию и прояснить заявления Франциска, Паролин объяснил, что намерение Папы состояло в том, чтобы способствовать созданию условий, благоприятствующих дипломатическому урегулированию, которое обеспечит справедливый и прочный мир.

Паролин подчеркнул, что "очевидно", что обеим сторонам необходимо начать переговоры, главным условием которых является прекращение агрессии. Он также добавил, что та же человеческая воля, которая спровоцировала эту трагедию, также обладает способностью и обязана принять меры для ее прекращения и проложить путь к дипломатическому урегулированию.