Компания Apple внедряет искусственный интеллект в область рекламы в App Store. Она тестирует новый инструмент, который позволяет улучшить размещение рекламы в магазине приложений.

Компания Apple, осваивает сферу рекламы, основанной на искусственном интеллекте (ИИ). Согласно сообщению Business Insider, Apple экспериментирует с новым инструментом, использующим искусственный интеллект для улучшения размещения рекламы в App Store, подобно решениям, предлагаемым Google и Meta.

реклама

Эта зарождающаяся система, которая в настоящее время тестируется на ограниченной группе рекламодателей, призвана упростить процесс размещения рекламы. От рекламодателей требуется предоставить Apple бюджет, сведения о целевой аудитории и предпочтительных странах. После этого ИИ берет на себя управление, самостоятельно определяя оптимальное размещение рекламы в существующих рекламных слотах App Store. Эти слоты включают в себя "Поисковые теги", "Результаты поиска", предложения "Вам также может понравиться" и объявления, размещенные на первоначальной странице App Store "Сегодня".

Этот переход означает готовность Apple перенять опыт таких передовых компаний, как Google и Meta, которые успешно внедрили рекламные платформы на основе искусственного интеллекта (Performance Max и Advantage+ соответственно). Отраслевые эксперты предполагают, что это лишь начальный этап, и Apple может расширить свои рекламные начинания, ориентированные на ИИ, на другие сервисы, включая Карты, Apple TV+, Книги и недавно запущенное спортивное приложение.

Эрик Зайферт, аналитик и инвестор, специализирующийся на мобильных разработках, отметил, что любой автоматизированный инструмент, подобный Performance Max, потребует целого ряда размещений, чтобы действительно принести пользу. Это совпадает с предположением Марка Гурмана из Bloomberg о том, что рекламные устремления Apple могут превзойти App Store.

Эту гипотезу подкрепляет и недавний приём на работу в Apple Джозефа Кэди, опытного рекламного менеджера с богатым опытом в области данных и целевой рекламы. Опыт Кэди в налаживании партнерских отношений с такими ключевыми организациями, как Amazon, Google и TikTok, позволяет предположить, что Apple готовится к выходу на более конкурентную рекламную арену.

Хотя Apple воздерживается от официального признания инструмента размещения рекламы на основе искусственного интеллекта, Business Insider прогнозирует, что официальное представление состоится в ближайшие месяцы. Это событие указывает на потенциальную смену парадигмы в рекламном подходе Apple, потенциально использующей искусственный интеллект для адаптации пользовательского опыта и одновременного создания новых источников дохода.