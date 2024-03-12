Новый Porsche будет развивать скорость 100 км/ч за 2,3 секунды

Компания Porsche официально представила свои последние модели электрического седана Taycan, которые компания назвала "самыми мощными" на сегодняшний день.

Новые модели - четырехместный Taycan Turbo GT и его двухместный аналог Taycan Turbo GT с пакетом Weissach - будут доступны для покупки "этой весной", как заявила компания.

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Taycan Turbo GT, оснащенный пакетом Weissach, может похвастаться максимальной скоростью 190 миль/ч и способен разогнаться с нуля до 62 миль/ч всего за 2,2 секунды, согласно спецификациям Porsche.

В феврале этот автомобиль получил титул "самого быстрого серийного электромобиля" на трассе Weathertech Raceway Laguna Seca, проехав круг за 1:27,87 минуты, достигнутый водителем-разработчиком. Недавно он также установил рекорд на трассе Нюрбургринг в Германии.

Taycan Turbo GT также отличается своей скоростью: он способен разогнаться с нуля до 60 миль/ч за 2,3 секунды.

Кен Гик, вице-президент модельного ряда, заявил, что инженеры Porsche уже проделали достойную работу с недавно обновленными существующими моделями Taycan. Он добавил, что новые автомобили GT еще больше повышают стандарты динамики вождения.

Текущие флагманские модели Turbo GT оснащены функцией "атакующий режим", которая может временно увеличить мощность автомобиля, согласно Porsche. Эти модели могут развивать мощность до 1 092 лошадиных сил.