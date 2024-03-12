В фильме она играет женщину, воскресшую из мертвых, благодаря безумному ученому, исполняемому Уиллемом Дэфо. Сюжет развивается в сюрреалистической Европе XIX века и следит за путешествием главной героини к самопознанию и свободе.

Эмма Стоун, известная актриса, получила свой второй "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за свою игру в мрачной комедии "Бедные вещи", где она сыграла женщину, воскресшую из мертвых. Это последовало за ее первой победой на "Оскаре" за мюзикл 2016 года "Ла-Ла Ленд".

В "Бедных вещах", вдохновленных Франкенштейном, персонаж Стоун - Белла Бакстер - возвращается к жизни благодаря безумному ученому, которого играет Уиллем Дэфо. Фильм прослеживает путь Беллы к самопознанию и освобождению: сначала она встречается с эпатажным адвокатом в исполнении Марка Руффало, а затем с несколькими клиентами в парижском борделе. Независимость Беллы растет по мере того, как она ориентируется в сюрреалистическом изображении Европы XIX века.

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Стоун заявила, что эта роль была самой приятной в ее карьере, восхищаясь любознательностью Беллы и ее способностью ценить как положительные, так и отрицательные стороны жизни.

В фильме "Ла-Ла Ленд" Стоун продемонстрировала свои певческие и танцевальные таланты в роли начинающей актрисы вместе с Райаном Гослингом, отдав дань уважения классическому Голливуду. Она также была номинирована на премию "Лучшая актриса второго плана" за роли в фильме 2014 года "Бёрдмэн" и драме 2018 года "Фаворитка".

Стоун, которую отличают рыжие волосы и выразительные глаза, впервые получила известность благодаря роли в комедии 2007 года "Супербэд". В ее фильмографии также есть "Помощь" и "Удивительный человек-паук".

Дистрибьютором "Бедных вещей" выступила компания Searchlight Pictures, дочерняя компания Walt Disney.