Камеры iPhone 16 будут вертикально располагаться на задней панели, а вспышка будет находиться рядом с основным и телеобъективом.

Согласно последним утечкам файлов CAD, компания Apple, похоже, завершила работу над дизайном грядущего iPhone. Это событие также означает значительное усовершенствование другого продукта Apple.

CAD-файлы задней панели iPhone 16, опубликованные известным интернет-пользователем Majin Bu, демонстрируют новое расположение островной камеры. В отличие от прежнего диагонального расположения объективов, камеры iPhone 16 будут располагаться вертикально. Вспышка, как ожидается, будет располагаться рядом с основным и телеобъективом.

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Такая конфигурация будет особенно полезна для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которая способна воспроизводить стереоскопическое видео, что в Apple назвали Spatial Video. Если держать iPhone 16 в обычном ландшафтном режиме для записи видео, то благодаря вертикальному расположению камеры объективы будут располагаться рядом, имитируя расположение глаз человека.

Такая настройка уже присутствует в iPhone 15 Pro, что делает эти видео совместимыми с гарнитурой. Однако эта функция недоступна в стандартных iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

В настоящее время Apple Vision Pro является дорогим продуктом с неопределенной целью, не ограничивающейся созданием высококлассного продукта для будущего Apple, однако преданные пользователи компании ожидают снижения цены на гарнитуру в ближайшие годы и рассчитывают на ее более широкое распространение. Когда это произойдет, новый владелец Apple Vision потенциально сможет получить доступ к многолетним личным и семейным воспоминаниям, хранящимся в iCloud и готовым к просмотру в виртуальной среде.

Компания Bu опубликовала только CAD-изображение задней панели iPhone 16, поэтому многие элементы дизайна видны не полностью. Однако их влияние на дизайн очевидно. По краям корпуса видны различные кнопки управления, в том числе кнопка действия, впервые появившаяся в iPhone 15 Pro и расположенная над двумя кнопками регулировки громкости.